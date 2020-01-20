البابا ثيودوروس يزور المنصورة ويلتقي الأنبا داوود

ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي بمناسبة عيد بطريركي كنيسة الإسكندرية القديسيَيّن أثناسيوس وكيرلس، في الكنيسة المُسماة باسمهما في مدينة المنصورة التي تقع على الفرع الشرقي لدلتا النيل، وكان حاضر في القداس الإلهي وفد من الكنيسة القبطية على رأسهم أسقف المنصورة الأنبا داود.كان في خدمة القداس الإلهي مع البابا ثيودروس، الأرشمندريت ميشيل فؤاد من كنيسة العذراء بمصر الجديدة، والأرشمندريت استفانوس من كنيسة القديسَيّن قسطنطين وهيلانة، والأرشمندريت أنطونيوس أميرهم من كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد، والمتقدم في الكهنة الأب بندليمون بندلي من كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجورجيوس بدمياط، والمتقدم في الكهنة الأب ثيودوروس طرابلسي راعي الكنيسة من المنصورة.في نهاية القداس الإلهي كرم البابا ثيودروس الارشمندريت أنطونيوس أميرهم برتبة ارشمندريت الكرسى السكندرى، كما كرم الدكتورسمير ذكى حنكاتى رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديسين اثناسيوس وكيرلس بالمنصورة، تقديرا لمجهوداته العظيمة باعطائه صليب القديس مرقص.