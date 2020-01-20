رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا ثيودوروس يزور المنصورة ويلتقي الأنبا داوود

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:08 م
البابا ثيودوروس
البابا ثيودوروس
جرجس صفوت
طباعة
ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي بمناسبة عيد بطريركي كنيسة الإسكندرية القديسيَيّن أثناسيوس وكيرلس، في الكنيسة المُسماة باسمهما في مدينة المنصورة التي تقع على الفرع الشرقي لدلتا النيل، وكان حاضر في القداس الإلهي وفد من الكنيسة القبطية على رأسهم أسقف المنصورة الأنبا داود.

كان في خدمة القداس الإلهي مع البابا ثيودروس، الأرشمندريت ميشيل فؤاد من كنيسة العذراء بمصر الجديدة، والأرشمندريت استفانوس من كنيسة القديسَيّن قسطنطين وهيلانة، والأرشمندريت أنطونيوس أميرهم من كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد، والمتقدم في الكهنة الأب بندليمون بندلي من كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجورجيوس بدمياط، والمتقدم في الكهنة الأب ثيودوروس طرابلسي راعي الكنيسة من المنصورة.

في نهاية القداس الإلهي كرم البابا ثيودروس الارشمندريت أنطونيوس أميرهم برتبة ارشمندريت الكرسى السكندرى، كما كرم الدكتورسمير ذكى حنكاتى رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديسين اثناسيوس وكيرلس بالمنصورة، تقديرا لمجهوداته العظيمة باعطائه صليب القديس مرقص.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنيسة المنصورة للروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الغطاس

المطران نيفون يترأس احتفالات الغطاس في بورسعيد

غدًا.. البابا ثيؤدوروس الثاني يترأس القداس الإلهي بالقاهرة

البابا ثيؤدوروس يترأس القداس الإلهي بالقاهرة اليوم

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الباز: أردوغان فرض حضوره فى مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

السيسى: الصراعات المسلحة تؤثر سلبًا على مناخ التنمية وجذب الاستثمار

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

«دي نيرو» يهاجم ترامب أثناء تسلمه جائزة فنية

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

وفاة عم رئيس الهيئة العامة للكتاب

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب