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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«رسلان»: الإحالة للمفوضين تعنى رفض طلب الاستعجال

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:05 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عماد سليمان
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أكد المستشار محمد رسلان، أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مدعيًا أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي لمكتب التنسيق الممتنع عن إلحاق نجله بإحدى الكليات، وأصدرت المحكمة قرارًا بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأضاف رسلان أن الطلب مستعجل يتأبي معه الإحالة للمفوضين، مما يعني رفض طلب وقف التنفيذ، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ أما بالرفض أما بالقبول.

وأقام والد الطالب دعوى أخرى جديدة على قرار رئيس الدائرة بالإحالة للمفوضين، بعدم نظر الشق العاجل، وأصدرت الدائرة القضاء الإداري عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأسست حكمها على أن المحكمة الإدارية العليا هي المنوط بها الفصل في هذا الطلب.

وأشار رسلان إلى أنه كان بهيئة المفوضين وأعدوا تقارير بوجهتي نظر الأول أنه لا يجوز الطعن في القرارات التي تتخذها المحكمة، مثل التأجيل أو الإحالة للمفوضين، بشأن وجهة النظر الأخرى توجهت إلى أنه يجوز الطعن في هذا القرار، ولكن بتساؤل هل يكون أمام ذات المحكمة، أو أمام المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.

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