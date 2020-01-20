سمير غانم يتعاون مع «دنيا» فى عمل استعراضى على السوشيال ميديا

يصور الفنان الكبير سمير غانم، هذه الفترة، عملا استعراضيا كوميديا مع نجلته دنيا، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.وكشف مصدر، لـ"الدستور"، أن التجربة ستكون عبارة عن فقرات استعراضية يظهر فيها سمير غانم مع دنيا، التي تقدم أعمالا غنائية مختلفة، وذلك لعرضها على السوشيال ميديا، وتحديدًا موقع "يوتيوب" الخاص بالفيديوهات.العمل من إخراج هشام جمال، مالك شركة روزناما، الذي يتعاون بشكل دائم مع دنيا في أغلب أعمالها الفنية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعتمد على فكرة الترويج عبر الإنترنت.