طارق الأبياري عن تجربته الإخراجية في «الزهر لما يلعب»: استفدت من خبرات الفنانين

قال الفنان طارق الأبياري، إنه سعيد بالتعاون مع صناع مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"، والذي يلعب بطولتها الفنان سمير غانم والفنانة شيرين، ومن المنتظر عرضها يوم 23 يناير الجاري.وأضاف طارق، لـ"الدستور"، أنه استفاد خلال تجربته الإخراجية للمسرحية، من قدرات الفنانين المشاركين فيها وخاصة الفنان سمير غانم، مؤكدا أن العمل بمثابة بداية لمشاريع إخراجية قادمة.وتاعب: "حاولت تقديم المسرحية من منظور مختلف وهو ما سيراه الجمهور خلال عرضها الخميس المقبل".ويشارك في بطولة المسرحية إيمي طلعت زكريا، رضا حامد، ديكور حازم شبل، أغاني إسلام عفيفي، ألحان هاني فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوي، إخراج طارق الأبياري.