تموين الشرقية: 1443‬ محضرًا وضبط 25 ألف عبوة زيت قبل تهريبها

أسفرت حملات مفاجئة قامت بها الإدارات التموينية المختلفة بمحافظة الشرقية، عن تحرير 1443 محضرًا متنوعًا، للمخالفين بالأسواق، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير.حيث تم تحرير 1131 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية، ما بين نقص وزن، وغير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 312 محضرًا للأسواق، ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص.كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها 6 أطنان دقيق بلدى مدعم 82%، و1 طن سكر، و320 لترا و25 ألفا و200 عبوة زيت، و340 كيلو لحوم، و41 كيلو أسماك، و20 كيلو دهن، و120 زجاجة خل.كما تم ضبط 2000 لتر سولار، و2000 لتر بنزين، و3 آلاف و650 كرتونة فارغة، و100 ألف عبوة بلاستيك، و12 ألف كيس بلسم، و62 عبوة مخصبات زراعية، و475 كرتونة مناديل ورقية.