السيسي: فتح أفاقًا جديدة في العلاقات الأفريقية البريطانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغي أن تشكل حافزًا إضافيًا للتعاون المشترك، لما لتلك التحديات من طبيعة عابرة للحدود بين الدول والقارات، مع حتمية التكاتف والتنسيق الدولي لمواجهتها.وأضاف السيسي، خلال كلمته بفعاليات القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، أنه بما يكرس لوحدة المصير والمسار بين القارتين الأفريقية والأوروبية.وأشار، إلى أننا نتطلع في هذا السياق بأن نخرج من اجتماعنا اليوم بنتائج عملية تلبي آمال وطموحات شعوبنا، وتوفر آليات عملية قابلة للتطبيق، وتفتح أفاقًا جديدة في العلاقات الأفريقية البريطانية.