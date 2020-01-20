تنسيقية الأحزاب تعقد الصالون السياسى الثالث لمناقشة أزمة ليبيا اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين؛ صالونها الثالث بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعنوان "الأزمة الليبية بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي".يتناول الصالون عدة محاور وهي تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والمواجهة الفكرية في مجابهة الأزمة الليبية، وانعكاساتها على المستوى الدولى، ودور المجتمع الدولي فى التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وأسباب الأزمة الليبية وانعكاساتها على الشأن الداخلى والخارجى.