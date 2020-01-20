وزيرة الثقافة تترأس غرفة عمليات لمتابعة معرض الكتاب

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث تقام دورته 51 فى الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار أو العارضين.وقالت عبد الدايم، إن تشكيل غرفة العمليات يأتى ضمن عملية التطوير التى يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذى تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبى العام الماضى، واستضافه لأول مرة المقر الجديد، كما يهدف إلى الحفاظ على المستوى الذى يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم ويسعى إلى رصد وتحليل آراء الجماهير للاستفادة منها.يُفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين، ويقام المعرض للمرة الثانية في مركز مصر للمعارض الدولية (الشريك الاستراتيجي) بالتجمع الخامس.وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تم اختيار دولة السنغال؛ لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب.واختارت الهيئة العليا للمعرض، المفكر المصري المرموق جمال حمدان، شخصية هذا العام.وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.وفي دورة هذا العام تتنوع حفلات التوقيع وتتوزع على القاعات المختلفة، وتقام تحت شعارات متباينة، فمنها: حفلات توقيع كبار الكتاب، وحفلات توقيع داخل البرنامج المهني، وحفلات توقيع بأجنحة دور النشر المختلفة، فضلًا عن "حفل توقيع بأجر" يُنظم عبر آلية محددة من خلال مسئولي الهيئة المصرية العامة للكتاب.يضيء نجوم الفكر والثقافة والإبداع، بحضورهم وبإسهاماتهم في الفعاليات المختلفة، أروقة المعرض وقاعاته هذا العام، ومنهم:بيروني رحيم (زيمبابوي)، وخوسيه مورينو (إسبانيا)، وولي الله كيندو (بوركينافاسو)، وهيدي جودرتيش (أمريكا)، وطارق الطيب (السودان)، وضياء الأسدي (العراق)، وعيسى الأنصاري (الكويت)، وحاتم الصكر (الإمارات)، وشربل داغر (لبنان)، وتركي الحمد (السعودية)، ومحمد الأشعري (المغرب)، ومحمد أحظانا (موريتانيا)، وكانديس ماما (جنوب إفريقيا)، والمنصف الوهابي (تونس)، ومراد السوداني (فلسطين).