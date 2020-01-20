الأنبا أرسانيوس يترأس قداس عيد الغطاس بالوادى الجديد

احتفلت إيبارشية الوادي الجديد والواحات؛ بعيد الغطاس المجيد، حيث ترأس الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد؛ طقس صلاة لقان وقداس العيد الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالداخلة.شاركه في الصلاة القس مرقس شفيق، كاهن الكنيسة الكنيسة؛ وخورس الشمامسة ألحان ومردات القداس.يذكر أنه طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد يتضمن «صلاة اللقان»، وهي صلاة لتبريك المياه والتي يستخدمها الأقباط فيما بعد داخل المنازل وللمرضى، وتصلي الكنيسة طقس «صلاة اللقان» مرتين خلال العام أحدهما في عيد الغطاس، والأخرى في صلوات قداس خميس العهد.ويأتي عيد الغطاس المجيد في توقيت ثابت من كل عام، ومرتبط ببعض الأكلات الشعبية منها «القلقاس، والقصب، والبرتقال واليوسفي».