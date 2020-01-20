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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

عازف التشيلو جوليان لويد يهدد بالتخلي عن منصبه

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:55 ص
جوليان لويد
جوليان لويد
ا ش ا
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هدد عازف التشيلو السابق جوليان لويد ويبر بالتخلي عن منصبه كمدير لمعهد الموسيقى في برمنجهام، إذ لم يتم رفع الحظر عن التمويل الوطني لمؤسسته.

وقال ويبر إنه لن يبقى ويراقب كل الأشياء وهو ينحدر، فلا يمكن إدارة مؤسسة كبرى بهذه الطريقة"، موضحا أن عمله هناك هو إنشاء مركز رائد للأداء والتكوين والبحث، ومن دون دعم مستمر من مكتب الطلاب (OfS) - الهيئة المسؤولة عن التعليم العالي في إنجلترا - لا يمكن الاستمرار في جذب المواهب الموسيقية الشابة من جميع أنحاء العالم، أو مواصلة برنامج التوعية الناجح في برمنغهام.
وانضم ويبر إلى المعهد الملكى فى برمنجهام (RBC) قبل 5 سنوات وأشرف على بناء قاعدة أكاديمية وحفلات موسيقية تبلغ تكلفتها 57 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن معهد برمنجهام للموسيقى تأسس فى عام 1886، وانضم إلى جامعة برمنغهام سيتي في عام 1970، وأصبح معهدًا فنيًا في عام 1989، واندمج مع كلية برمنغهام للتمثيل في عام 2017، عندما حصل على مكانة ملكية.

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