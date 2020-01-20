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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الجزء الجديد من سلسلة «باد بويز» يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:23 ص
باد بويز
باد بويز
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تصدر فيلم المغامرات الكوميدي (باد بويز فور لايف ) وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام(باد بويز) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 59.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

وجاء فيلم المغامرات الكوميدي الجديد (دوليتل) في المركز الثاني مسجلا 22.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وانتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك ومن إخراج ستيفن جاجان.

وتراجع فيلم الدراما الحربي "1917" من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 22.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: المستوى التالي" (جومانجي: ذا نيكست ليفيل) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 9.6 مليون دولار،
والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

كما تراجع الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر) من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 8.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

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