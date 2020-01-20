أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، أمطار ليلية غزيرة على مناطق متفرقة، وذلك في اليوم الأخير لنوة عيد الغطاس.وكانت أحياء الإسكندرية استعدت لهطول الأمطار هذا العام بالجولات الميدانية وتطهير الشنايش والتأكد من جاهزيتها لتجنب غرق الشوارع والميادين العامة، مع تحسن في السيولة المرورية وعودة المارة للكورنيش مرة أخرى.وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في اجتماعه مع مسئولي الصرف الصحي، على ضرورة إصلاح كل العيوب التي حدثت بالطرق نتيجة تأثرها بالأمطار الغزيرة والنوات التي تعرضت لها المدينة خلال الأسابيع الماضية.وفي السياق ذاته، دفع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، بعدد من عربات الكسح والشفط إلى الأماكن المنخفضة في غرب المدينة ومناطق العجمي ومدخل عبدالقادر، متفقدًا أعمال تطهير وتسليك الشنايش في الشوارع الرئيسية على الكورنيش وأبي قير.وكانت إدارة الطرق والمرافق بحي العامرية، بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، باستكمال بناء وتأمين بيارة تخزين مياه الأمطار بالطريق الصحراوي بجوار مسجد الفرقان وتجريف الطريق الصحراوي حتي مسجد الفرقان.