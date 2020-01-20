رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:05 ص
الإسكندرية
الإسكندرية
أحمد عاشور - هبه عويضه
طباعة
شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، أمطار ليلية غزيرة على مناطق متفرقة، وذلك في اليوم الأخير لنوة عيد الغطاس.

وكانت أحياء الإسكندرية استعدت لهطول الأمطار هذا العام بالجولات الميدانية وتطهير الشنايش والتأكد من جاهزيتها لتجنب غرق الشوارع والميادين العامة، مع تحسن في السيولة المرورية وعودة المارة للكورنيش مرة أخرى.

وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في اجتماعه مع مسئولي الصرف الصحي، على ضرورة إصلاح كل العيوب التي حدثت بالطرق نتيجة تأثرها بالأمطار الغزيرة والنوات التي تعرضت لها المدينة خلال الأسابيع الماضية.

وفي السياق ذاته، دفع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، بعدد من عربات الكسح والشفط إلى الأماكن المنخفضة في غرب المدينة ومناطق العجمي ومدخل عبدالقادر، متفقدًا أعمال تطهير وتسليك الشنايش في الشوارع الرئيسية على الكورنيش وأبي قير.

وكانت إدارة الطرق والمرافق بحي العامرية، بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، باستكمال بناء وتأمين بيارة تخزين مياه الأمطار بالطريق الصحراوي بجوار مسجد الفرقان وتجريف الطريق الصحراوي حتي مسجد الفرقان.
أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)
أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)
أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)
أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)
أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)
أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

منذ حوالي 9 ساعات

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

منوعات

فوائد خيالية للأفوكادو

الثلوج تعيق البحث عن مفقودين في انهيار جليدي

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك