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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وكيل صحة الغربية يكرم فرق الترصد بالمستشفيات

الأحد 19/يناير/2020 - 11:15 م
تكريم فرق الترصد
تكريم فرق الترصد
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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كرم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لفرق الترصد بالمستشفيات لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثالث على التوالي، وقدم لهم التهنئة وسلمهم شهادات التكريم.

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة تحفيز العاملين المجتهدين وذلك في بحضور الدكتور محمد شكر، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة ايمان معتوق، مدير الطب الوقائي سابقًا، والدكتور اماني الحبشي، والدكتور محمد الدالي والسيد أشرف عشماوي.

وأشار الدكتور محمد وجدي، مدير إدارة الترصد، إلى أن هذا التكريم للعام الثالث على التوالى وان هذا النجاح ليس لشخص واحد النجاح لجميع الفرق بالمستشفيات والإدارات الصحية.

من جانبه تقدم الدكتور محمد شكر، مدير إدارة الوقائي بالشكر والعرفان للفريق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.
وكيل صحة الغربية يكرم فرق الترصد بالمستشفيات
وكيل صحة الغربية يكرم فرق الترصد بالمستشفيات
وكيل صحة الغربية يكرم فرق الترصد بالمستشفيات
وكيل صحة الغربية يكرم فرق الترصد بالمستشفيات

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