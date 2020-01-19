«الضويني» رئيسا لأكاديمية الأزهر و«سرحان» أمينا لـ«كبار العلماء»

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا اليوم الأحد، بتعيين الدكتور محمد الضويني، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ والدعاة، خلفا للدكتور محمد عيسى.كما أصدر فضيلة شيخ الأزهر، قرار بتكليف الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا السابق، بمنصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلفًا للدكتور صلاح العادلي الأمين العام السابق.وشغل سرحان منصب العميد الثاني لكلية الدراسات العليا، بعد قرار المجلس الأعلى للأزهر بإنشاءها، قبل أن يتولى مهام منصبه أمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء، بقرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.​