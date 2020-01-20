6 علاجات قديمة تعالج أمراض العصر

«رهوديولا الوردية» علاج فعال للاكتئاب









«الجنكة بيلوبا» علاج فعال للربو والزهايمر









«الكمون الأسود» علاج فعال للسكري

«العنب» العلاج الأفضل لمشاكل الجلد

«الجنسنج» مقوي عام للذاكرة









«نبات الزعرور» دعامة طبيعة للقلب

كما أنه له تأثيرًا مريحًا على الشرايين مما يشجع على خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى انخفاض ضغط الدم، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.





على الرغم من التقدم الطبي، الذي نشهده في عالمنا كل يوم، في علاج الكثير من الأمراض، إلا أن العلاجات القديمة والأعشاب لعبت دورًا هامًا في التخلص من بعض الأمراض.ووفقًا للكثير من الأبحاث، وجد الباحثون عددًا لا حصر له من هذه العلاجات القديمة، كما اكتشفوا أنها تعالج الكثير من الأمراض في الواقع، وبسبب هذه الاكتشافات بدأ الناس يفكرون في الطب البديل بالعودة إلى الطبيعة لمواجهة مشاكلهم الصحية.وتستعرض «الدستور»، في السطور التالية، عددًا من العلاجات القديمة التي يمكن استخدامها اليوم لعلاج الكثير من الأمراض، على النحو التالي:الروديولا الوردية يسمى بنبات «الجدر الذهبي» له العديد من الخصائص الطبية المرتبطة به مثل الحد من آثار الاكتئاب، وكذلك الإجهاد، كما أنه من النباتات التي تساعد بشكل كبير في الحد من اضطرابات النوم، بالإضافة إلى المساعدة على التركيز.نبات الجنكة بيلوبا موجودة منذ أكثر من 10 آلاف عام، وما زال يستخدم للمساعدة في مرض الزهايمر والخرف، فغالبًا يستخدم لعلاج المشكلات العقلية بدءًا من فقدان الذاكرة وحتى الدوار والصداع وتقلب المزاج.الجنكه بيلوبا، هي شجرة موطنها الأصلي الصين، مشهورة بشكل أوراقها المميز الذي يبدو كالمروحة أو الهواية، تم اكتشافها لأول مرة في العصر البرمي منذ حوالي 250 عامًا، استخدمها الصينيون منذ آلاف السنين في علاج الأمراض.يحتوي الكمون الأسود على مجموعة واسعة من الإجراءات الدوائية التي يدعمها العلم في علاج السكري، والسرطان، كما أنه مسكن ومضاد للميكروبات مضاد للالتهابات.وكانت بذور الكمون السوداء تستخدم من قبل الثقافات القديمة، فغالبًا ما يتم وصف البذور للأفراد الذين يعانون من الربو والسكري وآلام الظهر والحمى والالتهابات وحتى مشاكل الجهاز الهضمي.ويعتقد أن بذور الكمون الأسود تحتوي على أكثر من 100 عنصر صحي مثل الكربوهيدرات والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن وكذلك البروتين.وتشير الدراسات الحديثة إلى أن بذور الكمون الأسود لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للسكري ومضادة للالتهابات، ويمكنها حتى مقاومة تكوين السرطان أيضًا.تحتوي بذور العنب على كميات عالية من مضادات الأكسدة، فمنذ القدم معروفة بقدرتها على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم أيضًا.ووفقًا للكثير من الأبحاث فبذور العنب تساعد في توسيع الأوعية الدموية، حيث تساعد على جعل جدار الشرايين يسترخي.يعد الجنسنج أحد العشاب الطبية المميزة ذات التأثير المنشط والسحري، فغالبًا ما يستخدم نبات الجينسنج كعشب للتكيف مع الأرق والاكتئاب واضطراب الغدة الكظرية، والإرهاق مع تعزيز الجهاز المناعي.كما أنه يحميك من الإجهاد البيئي مع تعزيز وظيفتك المعرفية والذاكرة والتركيز، بما في ذلك أدائك الرياضي والجسدي.الزعرور، هو علاج قديم أثبت فعاليته مؤخرًا، فخلال العصور القديمة تم استخدام الزعرور لعلاج مشاكل القلب والأوعية الدموية المختلفة؛ بسبب قدرته على تهدئة الجهاز العصبي.