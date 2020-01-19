«خدمة 24 ساعة».. أول صورة لماكينة شهادات الميلاد الذكية

حصلت «الدستور» على أول صورة لماكينة استخراج شهادات الميلاد الذكية التي أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاقها.وقال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية استحدثت السجل المدني الذكي، وهو عبارة عن ماكينة سوف يجرى تعميمها في الأماكن العامة بجميع المحافظات؛ لتسهيل الحصول على نسخ من شهادات الميلاد والوفاة.يتم البدء في عمل تلك الماكينات بالتزامن مع عيد الشرطة الـ68، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار تيسير إخراج الأوراق الرسمية على المواطنين.وذكر أن إدارات المرور ستستخرج رخص القيادة مجانًا لعدد من المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ68، ومن المقرر أن تشارك وزارة الداخلية جميع أطياف الشعب الاحتفال بعيد الشرطة لعام 2020، في 25 يناير الجاري، عبر تنظيم عدد من الفعاليات.ولفت إلى أن إدارات المرور ستستخرج "رخصة قيادة" دون رسوم لعدد من المواطنين المتقدمين أولًا، بكل الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.