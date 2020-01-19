لمتابعة تطبيق «مؤتمر برلين».. اجتماع للعسكريين الليبيين بجنيف قريبًا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقد اجتماع للقادة العسكريين الليبيين في جنيف قريبًا؛ للتفاهم حول ما توصلوا بشأنه في مؤتمر برلين.وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن ليبيا إن المشاركين فيه توافقوا على وقف التدخل العسكري في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأطراف الليبية تتجه نحو الانخراط في عملية سياسية قريبًا.وأضاف غوتيريش "سيعقد اجتماع بعد أسبوعين لمتابعة جهود إرساء السلام في ليبيا، وطالبنا بالكف عن كل ما يؤجج النزاع"، مشددًا على أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكريًا، مطالبًا بأن يحترم الجميع قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.