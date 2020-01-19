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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
صلاح يفك العُقدة.. ليفربول يحسم الكلاسيكو أمام يونايتد
الأحد 19/يناير/2020 - 08:29 م
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نجح فريق ليفربول في الفوز على مانشستر يونايتد في الجولة 23 من عمر البريميرليج، بهدف نظيف.
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