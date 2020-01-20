حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 20 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الإثنين 20 يناير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة، وتبدأ علاقة جديدة، وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.عاطفيًا: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل.صحيًا: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء؛ لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.تعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.