رمضان عبدالمعز يكشف من هم أشراف أمة محمد

أكد الداعية رمضان عبدالمعز، أن الإنسان المخلص هو الذي يذكر الله دائمًا وليس يذكر نفسه، مشددًا على أن سلاح تحصين الإنسان لنفسه من أهل الشر، هو تلاوة القرآن.وأضاف في تصريحات عبر فضائية "dmc" عبر برنامجه "لعلهم يفقهون": "النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قال إذا اجتمع أشخاص في منزل، وتمت تلاوة القرآن، سوف تعم السكينة علي قلوبهم، ويكون في ارتياح كبير، ولو أراد أحد النوم سوف ينام فورًا، ولو غيره لا يوجد في قلبه السكينة ونائم على حرير لن ينام أبدًا".وأكمل: "قال النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أشراف أمتي حملة القرآن، وأفضل جليس للإنسان هو القرآن، حتي يأتي يوم القيامة وأنت صديق للقرآن عند الله".