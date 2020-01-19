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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حزب الوفد يكشف موقفه من التحالف مع «مستقبل وطن»

الأحد 19/يناير/2020 - 06:23 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
رباب الأهواني
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان االمصري، إن موقف الحزب بخصوص التحالف مع حزب مستقبل وطن منوط بصدور قانون الانتخابات الجديد.

وأضاف أبوشقة خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على فضائية "إم بى سى"، أن فن العمل السياسي يعتمد التنفيذ على أرض الواقع، وأن نصوص قانون الانتخابات المزمع صدوره قريبًا هي الفيصل في تحديد موقف الحزب من التحالف مع الأحزاب الأخرى بشكل عام.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن الحزب يطالب بأن تكون القائمة المغلقة هي المعمول بها في القانون الجديد سواء ما يخص انتخابات البرلمان أو مجلس الشيوخ.

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