أمريكا: قلقون من وجود قوات أجنبية في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا، خلال اجتماع مع مولود تشاووش اوغلو وزير خارجية تركيا، وهى إحدى الدول التي تنشر قوات لها في تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بعدما التقى بومبيو مع تشاووش أوغلو في برلين على هامش مؤتمر بشأن ليبيا: إن "وزير الخارجية عبر عن قلقه من تورط عسكري أجنبي في الصراع".كان مسئولون بالخارجية الأمريكية دعوا في السابق بشكل أكثر مباشرة؛ لإنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا.ويسعى مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد حاليا بالعاصمة الألمانية، إلى التأكيد على الالتزام التام بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا جغرافيًا وقوميًا، وعلى أنه يمكن فقط لعملية سياسية تقودها ليبيا، وتملك زمامها أن تنهي الصراع وتحقق السلام الدائم.