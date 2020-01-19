رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

الأحد 19/يناير/2020 - 05:07 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
◄"هايلى" يُشيد ببرامج التعاون القائمة مع مصر:
 ◄برنامج مساعدة النساء فى صعيد مصر حصل على المركز الأول على مستوى برامج المنظمة حول العالم


التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع منجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر التابع لبرنامج الغذاء العالمى، وحضر اللقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى أشاد ببرامج التعاون القائمة مع مصر، مُشيرًا إلى أن أحد هذه البرامج، والمتعلق بمساعدة النساء فى صعيد مصر، حصل على المركز الأول على مستوى برامج المنظمة حول العالم، كما حصل مكتب القاهرة على المركز الأول فيما يخص برامج التنمية فى العالم. 

وأضاف أن مكتب القاهرة يسعى خلال الفترة القادمة إلى العمل من أجل تنفيذ بعض البرامج ومجالات التعاون الواعدة، ويأتى فى مقدمتها المجالات الأربعة التي تم الاتفاق عليها خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى، وهى مجالات توظيف الشباب، وتمكين المرأة، ومساعدة الأسر الفقيرة، ومشاركة الخبرات مع الدول الإفريقية. 

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هايلى أكد أن برنامج الغذاء العالمى مهتم أيضًا بعدة مشروعات أخرى فى مصر، منها إقامة مركز لوجستي لبرنامج الغذاء العالمى فى القاهرة لخدمة قارة إفريقيا، لا سيما وأن المراكز اللوجستية التي تخدم دول إفريقيا تتواجد خارج القارة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشاركة الخبرات والاستفادة من المعرفة والخبرة التراكمية لدى مصر، فضلًا عن توسيع نطاق برنامج التنمية الذي يشرف عليه برنامج الغذاء العالمى ويغطى ٥٠ قرية حاليًا، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة عدد هذه القرى إلى ٥٠٠ خلال الفترة القادمة، ولذلك سيتم عقد ورشة عمل تحت رعاية وزارة الزراعة فى فبراير لبحث وسائل وآليات زيادة عدد القرى المستفيدة لنصل للعدد المستهدف زيادته. 

واختتم هايلى حديثه بالإشارة إلى اهتمام برنامج الغذاء العالمى بالمساهمة فى برامج التغذية المدرسية التى تنفذها الحكومة المصرية. 

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بمجالات التعاون التي ذكرها الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى، مُؤكدًا أن جميع تلك المجالات تحظى باهتمام الحكومة، لا سيما ما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية الذي تسعى الحكومة لزيادة نطاقه، ومضاعفة عدد أيامه، من أجل تقديم وجبة مدرسية صحية وآمنة لأبنائنا فى المدارس.

كما أثنى رئيس الوزراء على برامج مساعدة المرأة والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا كذلك حرص مصر على تعزيز برامج التعاون مع الدول الإفريقية، ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، لا سيما إذا ما تم إقامة مركز لوجستي للبرنامج فى القاهرة. 

ووجّه رئيس الوزراء بقيام وزارات الخارجية والزراعة والتعاون الدولي بالمتابعة والتنسيق مع مكتب برنامج الغذاء العالمى فيما يخص تنفيذ البرامج والمشروعات سالفة الذكر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعاون بين "التموين" و"الأغذية العالمى" لتنفيذ أنظمة حماية اجتماعية

"الغذاء العالمى": مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الأمن الغذائى

"مكرم" تبحث التعاون مع المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمي

بالصور.. محافظ الأقصر يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل

حوار عن مصطفى كامل بقصر ثقافة العمال

محمد إبراهيم طه: القصة هي الفن الذي يعكس قدرات الكاتب وموهبته

دار تويا تقدم «الممنوع من العرض» في معرض الكتاب