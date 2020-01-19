رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل

الأحد 19/يناير/2020 - 04:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن إقامة حفل توزيع جائزة الفنون 2020، في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمركز الجزيرة للفنون، وافتتاح المعرض الجماعي للمتأهلين للجائزة، والتي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة؛ كما تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المعرض الجماعي.

وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قد أعلنت، في وقت سابق، أسماء المتأهلين لنيل الجائزة بعد تصفية الأعمال المُقدمة.

وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته وتعمل على دعم الشباب وأصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة، هذه المؤسسة هي لحماية بعض المقتنيات التي يجب المحافظة عليها وخاصة مقتنيات كبار الفنانين المصريين والفنانين العالميين وخاصة من إيطاليا وأوروبا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

منذ حوالي 15 ساعة

أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل

حوار عن مصطفى كامل بقصر ثقافة العمال

محمد إبراهيم طه: القصة هي الفن الذي يعكس قدرات الكاتب وموهبته

دار تويا تقدم «الممنوع من العرض» في معرض الكتاب