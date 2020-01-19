توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن إقامة حفل توزيع جائزة الفنون 2020، في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمركز الجزيرة للفنون، وافتتاح المعرض الجماعي للمتأهلين للجائزة، والتي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة؛ كما تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المعرض الجماعي.وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قد أعلنت، في وقت سابق، أسماء المتأهلين لنيل الجائزة بعد تصفية الأعمال المُقدمة.وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته وتعمل على دعم الشباب وأصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة، هذه المؤسسة هي لحماية بعض المقتنيات التي يجب المحافظة عليها وخاصة مقتنيات كبار الفنانين المصريين والفنانين العالميين وخاصة من إيطاليا وأوروبا.