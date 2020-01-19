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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

نجاح جماهيري لـ«البخيل».. ووزيرة الثقافة تشاهده اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 04:26 م
البخيل
البخيل
أمير محمد خالد
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حقق عرض "البخيل" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعرضه علي مسرح أوبرا ملك برمسيس، ومن المقرر أن تشاهدها وزيرة الثقافة اليوم، و"البخيل" مسرحية للكاتب الفرنسي موليير، وتعرض بشكل يومي في تمام الساعة السادسة مساءً، منذ أواخر شهر ديسمبر وحتي الآن.

أبطال العرض

ويقوم ببطولة العرض الفنان أشرف طلبة، ومحمود متولى، ومحيى الدين يحيى، وسوزان مدحت، ونشوى عبدالرحيم، وجاسمين أحمد، وهادى محيى، وعصام أشرف، ونوران عبدالحميد، ومحمد خلف، وعبدالبارى سعد، ومجيب أحمد، وعمرو وليد، وياسمين عسكر، وفادى سمير، وآلاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخنى، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

قصة المسرحية
يتناول عرض "البخيل" حياة البرجوازى الغنى هاربجون الذى يتصف بالبخل الشديد على أسرته التى عانت منه، فحبه للمال جعله يرفض حق ابنه وابنته لاختيار شركائهما فى الحياة، ويسعى لتزويجهما من أغنياء حتى وإن كانوا يكبرانهما سنًا، وكتب موليير المسرحية عام 1668، وهى من روائع المسرح العالمى فى كل عصوره.

يشار إلي أن مسرح الشباب يرأسه المخرج المسرحي عادل حسان، ويعيش المسرح حالة نشاط استثنائية منذ توليه رئاسته حيث يقدم عرضين في نفس الوقت، فبجانب عرض "البخيل" يعرض مسرحية "أفراح القبة" علي المسرح العائم الصغير.

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