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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بوتين يتجاهل أردوغان ويقف بجوار السيسي في انطلاق مؤتمر برلين (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 04:18 م
بوتين
بوتين
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترانيوز" مقطع فيديو يرصد موقفا من الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عندما تجاهل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واختار الوقوف بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء التقاط صورة تذكارية فى مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع في ليبيا، ويأتي انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

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