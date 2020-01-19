فريق «التضامن» للتدخل السريع يرتفع إلى 115 شخصًا

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى زيادة عدد فريق التدخل السريع إلى 115 شخص على مستوى محافظات الجمهورية فى حين يصل عدد أفراد الفريق المركزي لـ 7 أشخاص يعملون على الاستجابة للبلاغات ومراقبة الدور وكشف الانتهاكات التي قد تحدث داخل دور الرعاية، بالإضافة الى التأكد من جودة الخدمات المقدمة للأطفال وعدم تواجدهم فى خطر وأن البيئة المحيطة بهم أمنة.جدير بالذكر أن أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأموري الضبط بفريق التدخل السريع، قاموا بزيارات مفاجئة خلال الأسبوع الماضي، فى غير أوقات العمل الرسمية لعدد ٢٩٥ مؤسسة رعاية اجتماعية فى محافظات الجمهورية.