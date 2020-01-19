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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ديمتريوس يترأس قداس عيد الغطاس بمطرانية ملوى

الأحد 19/يناير/2020 - 02:08 م
الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بملوى المنيا، صلوات القداس الإلهي لعيد الغطاس، وذلك بالكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي.

وشاركه صلوات القداس عدد من كهنة، وشمامسة، وخدام الإيبارشية، ونظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثلاثة قداسات لبرامون عيد الغطاس، وصام خلالها الأقباط ثلاثة أيام تسبق العيد، والذي يسمى بـ" عيد الظهور الإلهي".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ أيام قليلة بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه مساء اليوم، في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور البابا تواضروس الثاني.

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