هآرتس: «بينيت» يستغل الجيش الإسرائيلي سياسيًا

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال، الذي عينه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، يستغل قراراته في منصبه سياسيًا، ومن أجل الدعاية الانتخابية.وأوضحت، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن بينيت يتجاوز أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش، في كافة قراراته الأخيرة، خاصةً المتعلقة بالسيطرة على المنطقة «ج» في الضفة الغربية، والتضييق على نشطاء منظمات إسرائيلية يسارية هناك، وكذلك مصادرة أموال الأسرى الفلسطينيين الموجودين لدى تل أبيب، واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، واعتقال الفلسطينيين الذين يعبرون من غزة عبر السياج الأمني الفاصل، مؤكدة أن تلك القرارات كانت دون التنسيق مع كوخافي.وتابعت: "بينيت يستغل الجيش سياسيًا، ولمصالح الدعاية لانتخابات الكنيست، المقرر لها في 2 مارس المقبل، ويريد حشد الأصوات لنتنياهو، ولكتلة اليمين، دون التفكير في ماهية ما يتخذ من قرارات على الصعيدين السياسي والقانوني".