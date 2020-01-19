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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوغلو: اتفاق المشاركين بمؤتمر برلين حول ليبيا على مسودة البيان الختامى

الأحد 19/يناير/2020 - 12:00 م
مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو
أمينة ذكى
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قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، اليوم الأحد، في أول تصريح له قبل انطلاق أعمال مؤتمر برلين، المقرر عقده في ألمانيا، اليوم الأحد، إن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، اتفقت على مسودة البيان الختامي للمؤتمر.

وتم الاتفاق في مسودة البيان الختامي، على ضرورة الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية في ليبيا، وفقا لما أعلنته وكالة رويترز في خبر عاجل لها.

ويشارك في المؤتمر 11 دولة من بينها مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق.

وكانت وسائل إعلام ليبية، أعلنت أن السراج لن يذهب إلى ليبيا وإنما سيرسل وفدا من الحكومة.

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