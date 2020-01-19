صعود جماعي لمؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحا 18.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8478.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% رابحا 28.14 نقطة ليصل إلى مستوى 7408.06 نقطة.وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 44.4 مليون سهم بقيمة 900.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 133 شركة، فيما تراجع 42 شركة.وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.81%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.14%.وجاء سهم "إكسترا" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.90%، ثم أسيج 4.34%، ثم عناية بنسبة 4.10%، فيما جاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.92%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 1.33%، ثم المعذر ريت بنسبة 1.23%.وتصدرت شركة إكسترا، قائمة الأسهم المرتفعة، بعدما أعلنت عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وارتفع صافى الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 205.8 مليون ريال العام الماضى، مقابل نحو 161.2 مليون ريال للعام السابق، بنسبة نمو 27.67%.وأرجعت الشركة، فى بيان لبورصة السعودية، أن ارتفاع صافى الأرباح، يعود بشكل أساسى إلى ارتفاع المبيعات، نتيجة زيادة مبيعات المعارض القائمة، ومبيعات التجارة الإلكترونية، وارتفاع إيرادات الخدمات، وأشارت إلى أن أرباح العام 2019، تعد أعلى أرباح فى تاريخ الشركة.وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، تراجع صافى الأرباح 14.58% إلى حوالى 72.3 مليون ريال، مقابل 63.1 مليون ريال للربع المماثل من 2018.