رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يعلن وقف المزاد العلنى على منزل مصطفى النحاس في سمنود

الأحد 19/يناير/2020 - 10:08 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنَّ الحفاظ على أي رمز مصري تاريخي أو معاصر والتعامل معه بما يليق به أمر غير قابل للنقاش.

وأضاف جمعة في تصريحات صحفية: «سنتعامل في إطار هذا المبدأ مع المبنى الذي كان يسكن فيه رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس في سمنود بمحافظة الغربية».

وتابع: «أوقفنا المزاد العلني وندرس الاستخدام الأمثل للمكان في ضوء ما يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على رمزيته».

وكانت هيئة الأوقاف عرضت القصر الكائن بسمنود محافظة الغربية للإيجار في مزاد علني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطة تدريب في "الأوقاف" لرفع كفاءة جميع العاملين

منهج دقيق لمتابعة الإنجازات أسبوعيًا بـ"الأوقاف"

رئيس مجلس الدولة الأسبق: القائم على مال الوقف مؤتمن عليه

إصدار "أطلس الأوقاف المصرية 2018"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

منذ حوالي 10 ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأرصاد: انخفاض الحرارة يصاحبه أمطار لنهاية الأسبوع (فيديو)

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم