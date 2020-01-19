وزير الأوقاف يعلن وقف المزاد العلنى على منزل مصطفى النحاس في سمنود

وتابع: «أوقفنا المزاد العلني وندرس الاستخدام الأمثل للمكان في ضوء ما يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على رمزيته».





وكانت هيئة الأوقاف عرضت القصر الكائن بسمنود محافظة الغربية للإيجار في مزاد علني.



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنَّ الحفاظ على أي رمز مصري تاريخي أو معاصر والتعامل معه بما يليق به أمر غير قابل للنقاش.وأضاف جمعة في تصريحات صحفية: «سنتعامل في إطار هذا المبدأ مع المبنى الذي كان يسكن فيه رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس في سمنود بمحافظة الغربية».