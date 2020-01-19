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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احتفالية لتأبين المخرج سمير سيف بدار الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة

الأحد 19/يناير/2020 - 05:07 ص
المخرج سمير سيف
المخرج سمير سيف
حسن أمين
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يقام مساء اليوم الأحد، حفل تأبين المخرج الراحل سمير سيف بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت تنظيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ومن المقرر أن تحضر حفل تأبين سمير سيف، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ويقدم الاحتفالية الناقد والكاتب الصحفي أسامة عبدالفتاح، ثم يتسلم نجل المخرج الراحل شهادة تقدير من المركز القومي للسينما، تقديرًا لأعماله المتميزة وإسهاماته في الحياة الثقافية والفنية.

كما يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم «المولد» من إبداع الراحل، ويتم خلال الحفل توزيع كتيب عن المخرج سمير سيف على الحضور قام بإعداده حسين عبد اللطيف، ويشمل البرنامج عرض برومو خاص عن أهم أعمال الراحل.

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