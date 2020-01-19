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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 04:27 ص
دار أزياء ألتو زارا
دار أزياء "ألتو زارا"
سلمى بدر
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قدمت دار أزياء "ألتو زارا" الأمريكية مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل الخريف لعام 2020، بألوان مستوحاة من أنوار المدينة اليابانية طوكيو، وغارقة في قصات الكيمونو الياباني التقليدي، فقد احتل سحر الحضارة اليابانية فكر المدير الإبداعي للدار المصمم العالمي "جوزيف ألتوزارا" واستوحى منها أجمل التصاميم والأزياء، من حيث القصات والنقوشات والألوان.

- البدلات:
قدمت الدار بدلة نسائية ملفتة بلونها البرتقالي الصاخب مصممة من السروال الضيق والبلايزر الناعمة المزينة عند الخصر بحقيبة خصر صغيرة ذهبية اللون، وسروال ضيق باللون الخمري ذو خصر عالي منسق مع القميص الزهري الفاتح المزين عند الجوانب بنقوشات الأزهار الناعمة.

-الفساتين:
قدمت الدار فستان سهرة طويل مصمم من الستان باللون الخمري، تزينه الحبال الناعمة باللون الرمادي عند الصدر مع الفتحة الواسعة والشق الجانبي العالي على الساق، وفستان ميدي بقصة مستقيمة منسدلة باللون الخمري مزين بنقوشات الأزهار الملونة نسقت معه البلوزة السوداء الشفافة والحزام الجلدي العريض الأسود، وفستان ميدي ناعم بقصة متناغمة مع الجسم باللون الأسود مزين بنقوشات الأزهار الملونة مع الشق الجانبي العالي والحزام الشفاف العريض.

- التنانير:
قدمت تنورة ميدي بقصة الكلوش الناعمة تتميز بألوانها المتجانسة البيضاء والسوداء والخمرية، ومنسقة مع القميص من نفس الشكل، وتنورة ميدي بقصة مستقيمة باللون الزهري الفاتح مع الشق الجانبي العالي والواسع منسقة مع البلوزة السوداء بلياقة عالية والبليزر من نفس اللون.

- المعاطف:
صممت الدار معطف أنيق باللون الرمادي بقصة الميدي المستقيمة يجمله عند الخصر الحزام الأسود الجلدي العريض ونسق مع السروال الأسود الضيق، ومعطف زهري اللون ناعم بقصته المستقيمة المتناغمة مع الجسم بلياقة كبيرة والأزرار البارزة مع شق أمامي واسع لإناقة بارزة.
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020
مجموعة دار «ألتو زارا» الجديدة لما قبل خريف 2020

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