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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

الأحد 19/يناير/2020 - 03:03 ص
الدكتور أحمد بهى
الدكتور أحمد بهى الدين
ايهاب مصطفى
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قال الدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الدولة تحافظ على الملكية الفكرية، والعام الماضى، لم يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، أى بلاغ عن كتاب وهى طفرة، ولذا كان هناك شروط لمشاركة سور الأزبكية فى المعرض بالتعاون مع اتحاد الناشرين، وهى بيع الكتاب المستعمل فقط.

وأضاف "بهى الدين" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN" أن نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت بنحو 25% عن العام الماضى، حيث وصلت لـ900، موضحا أن الناشرين كانوا حريصين على المشاركة ودور النشر الكبيرة وافقت على تقليص مساحتها من أجل مشاركة ناشرين أكثر.

وأكد أن هناك عدد كبير دور النشر الأفريقية المشاركة فى المعرض بجانب عدد من دول القارة السمراء، منها جنوب أفريقيا التى تشارك لأول مرة.

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