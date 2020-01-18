أول تعليق من عمرو أديب عن تسريب محمد علي الأخير

علق الإعلامي «عمرو أديب» على المكالمة الخاصة بين المقاول محمد على والإخواني الهارب ياسر العمدة قائلًا: «رغم ملايين الدولارات التى صرفت لإخوان تركيا لم تهتز شعرة لمصر منذ تولى السيسي».أضاف أديب، عبر برنامجه "الحكاية"المذاع على فضائية MBC مصر، أن تركيا تمنح الجنسية لكل رجالها والهاربين إليها وهى بمثابة منحة لجميع الإرهابيين.ونشر المقاول محمد على نص مكالمة بينه وبين الإخواني الهارب ياسر العمدة على "واتساب" تحدث خلالها ياسر عن الملايين التى صرفتها الجماعة للعناصر المعارضة للنظام المصري من أجل إسقاط مصر وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.ونوّه أديب بسخرية ياسر العمدة من استمرار دفع الملايين لعناصر الجماعة فى تركيا رغم فشلها فى إفشال النظام المصري.كما نقل أديب نص الرسالة التى طالب من خلالها المقاول بالتمويل اللازم لتأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية.