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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

قذاف الدم: «أردوغان بيلعب بالبيضة والحجر.. والعيب مش عليه»

السبت 18/يناير/2020 - 10:14 م
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
رباب الأهواني
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قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن حلف شمال الأطلسي دمّر ليبيا في 2011، لكنه أدرك بعد مرور 8 أعوام أن الحل السلمي ضروري.

أضاف قذاف الدم، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، مع أحمد موسى، مساء السبت، أن القرار الأهم المتوقع في مؤتمر برلين هو حقن دماء الليبيين.

كما أوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل ما حدث فى المنطقة العربية لتحقيق مصالحه.
متابعًا:"أردوغان بيلعب بالبيضة والحجر، واستغل الصراع في الوطن العربي بالعراق وسوريا وليبيا لمصالحه، باستخدام جماعة الإخوان التي ظنت أنها ستسيطر على العالم".

وتابع المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية: "من حق الأتراك أن يحلموا، والعيب مش عليهم.. العيب علينا إحنا لما وجدوا حكومة فايز السراج الهزيلة طمعوا في ليبيا".

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