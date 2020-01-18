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السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«قتله من أخرجه».. إخواني يحرج عصام تليمة بعد فتوى إضراب السجناء (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 09:57 م
عصام تليمة
عصام تليمة
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإخوان يحرضون السجناء على الإضراب عن الطعام بغض النظر عما سيحدث لهم، ليتاجروا بموتهم بعد ذلك، مثلما حدث مع السجين مصطفى قاسم.

وأضاف الباز أن الداعية الإخواني عصام تليمة أفتى بأن من يموت مضربًا عن الطعام ليس منتحرًا، وأن من يتحمل إثمه هو سجنه وظلمه، في خطوة لتشجيع مزيد من السجناء على الإضراب عن الطعام.

واستعرض الباز رد أحد شباب الإخوان على تليمة، والذي حمله إثم من مات في السجن، حيث كتب الشاب في رده: "يتحمل الإثم من كان سببًا في وضعه في السجن بالتغرير والهروب، لماذا تركت مصر وطلبت الشباب ينزلوا إلى الشارع وأنت تعلم أن مصيرهم سيكون السجن؟ لماذا تركتم الميدان وقد علمتم بحدوث الفض؟ لماذا لم تبقى معهم وخرجت تعيش حياتك في أمان؟".

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