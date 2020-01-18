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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أماني الخياط تكشف مصادر تمويل الإخوان والكيانات الإرهابية

السبت 18/يناير/2020 - 09:47 م
أماني الخياط
أماني الخياط
رباب الأهواني
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كشفت الإعلامية أماني الخياط عن الكيانات الإرهابية وطرق تمويلها والدول التي تدعمهم في المنطقة.

وقالت الخياط، خلال تقديمها برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء السبت، إن مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية تتركز في الأموال التي تأتي من قطر وتركيا وعواصم أوروبية، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأوضحت مقدمة برنامج "الكبسولة" أن رابطة الإخوان المصريين في الخارج كيان يضخ بشكل أساسي جزءا كبيرا في أنشطة التنظيم في مصر خاصة من الدول الأوروبية ودول الإقليم وبعضها منح لا ترد.

وبيّنت أن كل هذه الكيانات الإرهابية هدفها مواجهة الدولة المصرية ودول المنطقة، لافتة إلى أن الجهات التي تعتبر الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للدولة المصرية.

كما أكدت أن التنظيم الإرهابي يؤسس كيانات مشبوهة مع عناصر التطرف الدولي لتنفيذ أنشطة معادية لمصر، لافتة إلى أن الهيئات والكيانات العاملة تحت بند الاغاثة تعتمد عليه التنظيم في جمع التبرعات والأموال بشكل كبير.

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