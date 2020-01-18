المسماري: غلق حقول النفط حراك شعبي.. وقاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم السبت، إن إقفال الحقول والموانئ النفطية حراك شعبي بمحض الإرادة الشعبية وليس كما يروج صنع الله عن مسؤولية القوات المسلحة، واتهامه لجهاز حرس المنشآت النفطية عار عن الصحة.وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي يعقد الآن من بنغازي، أن الشعب الليبي مل من التهميش، وموقف الجيش هو حماية المواطنين ومنع أي تأثير عليهم في قرار إقفال الحقول.وأوضح أن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة، لافتا إلى أن المخابرات التركية تشرف على نقل الإرهابيين من مالي وتشاد والنيجر.وتابع أن أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند والسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراتة.