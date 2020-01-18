«حماية المستهلك»: 99 ألف شكوى تلقاها الجهاز خلال 2019

أكد راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى 99 ألف شكوى خلال عام 2019 تم التوصل لحلول لـ88 ألف منها، مرجعًا السبب فى ذلك إلى زيادة طرق التواصل بين المواطن والجهاز.وطالب عبد المعطى، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية «لبنى عسل» على فضائية الحياة، المواطنين بضرورة التمسك بحقوقهم والتفاعل مع المجلس.وأشار عبد لمعطى إلى تفعيل خدمة "المواطن الرقيب" من خلال تطبيق واتساب؛ للتفاعل مع الجمهور إضافة لخدمة الرقم الخاص وصفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وأوضح أن المجلس تمكن بمعاونة المباحث من ضبط 300 طن من زيوت السيارات منتهية الصلاحية،متطرقًا إلى الصلاحيات التى تمتع بها الجهاز ومنها "الضبطية القضائية" التى مكّنت الجهاز من القيام بمهامه.واثنى رئيس جهاز حماية المستهلك على القانون الجديد الذى أخضع التجارة الإلكترونية لبنوده وهو مالم يكن موجودًا في قانون 2006.