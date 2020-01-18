محاربات كرديات يكشفن كيف واجهن داعش الإرهابي

أجرى الإعلامي نشأت الديهي حوارًا مع عدد من الكرديات المحاربات، ليكشفن كيف تعاملن مع تنظيم داعش الإرهابي، وكيف تعامل التنظيم معهن؟وقالت إحدى الكرديات، خلال اللقاء الذي أذيع في برنامج "بالورقة والقلم" عبر شاشة "TEN"، إن الدواعش كانوا يهجمون على البيوت ينهبونها ويدمرونها وكانوا يبيعوا النساء، أو يتزوجوهم قهرًا وغصبًا.أضافت أخرى:"كان الرجل يضع يده على رأس المرأة يقول الله أكبر أصبحتي زوجتي"، وأكدت أن النساء لم يكن يقبلن بهذا الشئ، سواء كانوا من الأكراد أو العرب.وتابعت ثالثة:"داعش ظنوا أنهم قادرين على النساء، لكن كانوا خطأ، لم يقدروا على النساء، وقتلناهم"كشفن الكرديات أنهن عملن "قناصة"، ونجحوا في قنص الكثير من الدواعش، وقالت إحداهن:"هجموا علينا في منبج، قتلونا وقتلناهم، لكننا قتلمنا منهم أكثر مما قتلوا منا".