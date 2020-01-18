رئيس «البحث العلمي»: مصر شهدت طفرة كبيرة في آخر 5 سنوات

كشف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، قائلًا إنه تم مناقشة تطوير آليات البحث العلمي، من خلال بعض الأفكار المطروحة من أعضاء المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتطوير منظومة التعليم العالي للبحث العلمي.أضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، مع الإعلامية سارة حازم، أن وجود مجلس استشاري من العلماء والخبراء المصريين سواء في الداخل أو في المهجر ونقلهم وجهات نظرهم واقترحاتهم لرئيس الجمهورية مباشرة، من الإنجازات والمكاسب التي حققها البحث العلمي في مصر.أوضح أنها المرة الأولى التي يكون هناك مستشارين للرئيس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خارج المنظومة التنفيذية.وبين أنه تم طرح أفكار من تجارب الدول المتقدمة وتوضيح التحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، لافتًا إلى أنه في كثير من الأحيان لا يجوز استنساخ تجربة بعينها وتطبيقها فورًا على المجتمع المصري، مشددًا بضرورة الموائمة واختيار أفضل السبل.وأشار إلى أنه في التعليم العالي والبحث العلمي لا يوجد نموذج موحد يسود العالم، فكل دولة لديها تجاربها الخاصة والنظام الذي يناسب مجتمعها.وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال البحث العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة.وأشار إلى أن مصر لديها قاعدة علمية جيدة وعنصر بشري متميز، إلا أن المشكلة التي كانت تواجه البحث العلمي في مصر هي أن قدرتنا على تحويل البحث العلمي إلى منتجات تكنولوجية وإلى قيمة اقتصادية مضافة كانت ضعيفة جدًا، لكن الدولة نجحت في التغلب على هذه المشكلة في السنوات الماضية.