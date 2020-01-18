الوزراء: فصول متنقلة لمواجهة الكثافة الطلابية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية فى اجتماعها اليوم، ناقشت وضع استراتيجية لمواجهة كثافة الفصول التعليمية.وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالةالتحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه الاستراتيجية تم تطبيقها فى عدد من الدول منها الصين واليابان، وتحاول الحكومة تفادى الأخطاء التى وقعت فيها هذه الدول.وأشار إلى أن الاستراتيجية تقوم على الاستعانة بفكرة الفصول المتنقلة فى تقليل كثافة الفصول، وهو ما تبنته الصين واليابان.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد، اليوم السبت، اجتماعًا لاستعراض الخطة الاستثمارية المقترحة ل وزارة التربية والتعليم للعام المالي 20202021، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط.