سفينة نوح.. ديوان شعر جديد عن دار المؤسسة

صدر حديثا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع ديوان شعر بعنوان سفينة نوح، للشاعر رياض هجرس، بالتزامن بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.وقال الشاعر إن الديوان تدور أبياته ما بين طوفان النفس البشرية وثوراتها، وما بين أحاديث النفس، اللقاءات العابرة، الكلِمات، اللمسات، العباراتُ التي لا تمُرَّ مرور الكرام، ما بين لوعة الحب وانصهار القلب في الفراق والحزن والفرح وكافة المشاعر المتضادة التي يحملُها القلب من كلٍ زوجين اثنين.أضاف لـ"الدستور"، أن الديوان به جميع المشاعر والعواطف مثل سفينةُ نوحٍ كانت حاملةُ اللقاء والوداع، الفرحة والألم، والذاكرة والنسيان.وتابع "في ديواني ستُحمَل على ظهر سفينةِ من كل ما يجوب في نفسك إلى أن تستقرَ على جوديِّ يكون مأوى لك من كل ألم".