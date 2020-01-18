رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رمضان عبدالمعز: شَرف المؤمن قيامه الليل وهي أفضل صلاة بعد المكتوبة

السبت 18/يناير/2020 - 05:59 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
رباب الأهواني
طباعة
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير عند المولى عز وجل، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الشرح:" وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" "4".

أضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الله سبحانه وتعالى ضم اسم النبي محمد إلى اسمه، وناداه في القرآن الكريم أحيانا بوصف الرسالة "يا أيها الرسول"، وأحيانا بوصف النبوة "يا أيها النبي"، وأحيانا "يا أيها المزمل".

كان أول توجيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير، هو قيام الليل، مشيرًا إلى أن قيام الليل فضل عظيم القدر، مؤكدًا أن شرف المؤمن هو قيامه بالليل.

وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير قال إن أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان عبدالمعز: هذه شروط إجابة الدعاء

من هم أولو العزم من الرسل؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز: "من لا يسأل الله يغضب عليه"

هل دعا النبى محمد على المشركين ومن آذوه؟.. داعية يجيب

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات سد النهصة: «لم تنتهِ.. مش هنعمل البحر طحينة»

منذ حوالي 5 ساعات

«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

منذ حوالي 20 ساعة

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

منوعات

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

سطو مسلح يصيب 3 طلاب فى ملعب مدرسة بالبرازيل

رائد فضاء يكشف طريقة تحضيره القهوة في مركبته

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالى.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعى

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى