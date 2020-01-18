رمضان عبدالمعز: شَرف المؤمن قيامه الليل وهي أفضل صلاة بعد المكتوبة

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير عند المولى عز وجل، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الشرح:" وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" "4".أضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الله سبحانه وتعالى ضم اسم النبي محمد إلى اسمه، وناداه في القرآن الكريم أحيانا بوصف الرسالة "يا أيها الرسول"، وأحيانا بوصف النبوة "يا أيها النبي"، وأحيانا "يا أيها المزمل".كان أول توجيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير، هو قيام الليل، مشيرًا إلى أن قيام الليل فضل عظيم القدر، مؤكدًا أن شرف المؤمن هو قيامه بالليل.وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير قال إن أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل.