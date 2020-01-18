إيران ترسل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

"تسنيم"،

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم السبت، عن مسئول إيراني قوله: إنه سيجري شحن الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا بهدف استخراج المعلومات منهما.ومن المقرر أن يتم إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطت "بالخطأ" في الثامن من يناير، إلى أوكرانيا.وأضاف"لم تتم قراءة الصندوقين الأسودين في إيران.. سيتم إرسالهما إلى أوكرانيا بناء على طلب الأوكرانيين".وأشار إلى أنه سيجري عقد اجتماعات متعددة مع فريق الخبراء الأوكراني خلال عملية استرجاع المعلومات.وأوضح المسئول أن عملية استخراج المعلومات سيشرف عليها خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة، مبرزًا أنها ستجرى في مدينة كييف.وتابع: "في حال لم تنجح العملية، سيتم نقل الصندوقين الأسودين إلى فرنسا".وكانت إيران قد قالت: إنها أسقطت الطائرة بصاروخ في الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ، ولقي 176 شخصًا حتفهم في الكارثة من بينهم 57 كنديًا.وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو طالب إيران، الجمعة، بإرسال الصندوقين الأسودين إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.وقال ترودو في مؤتمر صحفي إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفًا "سيكون المكان السليم الذي يرسل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعًا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة على القيام به".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، عن أن إيران مستعدة لنقل الصندوقين الأسودين إلى كييف.