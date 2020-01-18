اجتماع بالدلتا للسكر لتجهيزات المصانع لاستقبال الموسم القادم

عقد الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، اجتماع موسع، مع المسئولين بالمصانع للوقوف على آخر المستجدات وتجهيزات المصانع لموسم الإنتاج القادم، كما تفقد أبو اليزيد آخر الإصلاحات للتجهيزات النهائية لاستقبال الموسم.استعدت شركة الدلتا لبنجر السكر لموسم البنجر الحالي من خلال تطوير خطوط الإنتاج بمصنع الشركة استعدادًا لاستلام محصول البنجر من المزارعين خلال شهر فبراير المقبل لبدء إنتاج السكر المحلي من البنجر.وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة، إن شركة الدلتا لبنجر السكر هي كبرى شركات الإنتاج فى الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، وأن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية.