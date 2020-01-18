«الآثار»: افتتاح قصر البارون خلال أسابيع

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، إن قصر البارون سيتم افتتاحه خلال أسابيع بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد الخاصة به، لافتًا إلى أنهم أنهوا أكثر من 90% من أعمال تطوير القصر.وأضاف مؤمن عثمان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن العمل الإنشائي للقصر تم بالكامل تقريبًا، منوهًا بأن قصر البارون أهمل لفترة طويلة، ولذلك تم اتخاذ القرار بإعادة إنشائه مرة أخرى حفاظًا على حماية المبنى إنشائيًا.وأوضح أن قصر البارون من المباني النادرة جدًا، ولذلك تمت الاستعانة بمتخصصين لاستخدام أحدث الأساليب في التطوير، لافتًا إلى أن الترميم يعني عودة الشيء إلى أصله.