وزير المالية يستعرض نتائج العام المالى الإثنين

يستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي له بعد غد الإثنين، نتائج الأداء المالي خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.وانخفض عجز الموازنة من ١٦٫٥٪ في ٢٠١٤ إلى ٨٫٢٪ في ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلًا من عجز أولى ٨٫٤٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣٫٣٪ إلى ٧٫٥٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى ٣٫٤٪، وارتفع معدل النمو من ٤٫٤٪ إلى ٥٫٦٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.